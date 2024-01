Juventus e OnlyFans: la tifosa paga pegno e la maglietta sale su

Juventus, la sexy tifosa, beniamina di OnlyFans, ha lasciato a bocca aperta l’esercito bianconero: uno show indimenticabile.

Modella, influencer e perfino broker. Dire che abbia tanti assi nella manica, insomma, sarebbe estremamente riduttivo. È un tipo che si dà molto da fare e non le piace neanche un po’ starsene con le mani in mano. Tant’è che, per non annoiarsi, ha perfino iniziato a dedicare un po’ di tempo ad OnlyFans.

Chi la conosce dice di lei che sia il talismano della Juventus. Il suo cuore è spudoratamente bianconero e, tra una cosa e l’altra, riesce sempre a ritagliarsi uno spazio per seguire la sua squadra del cuore e per renderle omaggio attraverso i suoi profili social. Aveva destato particolare scalpore, nello specifico, quello che aveva fatto lo scorso anno in occasione del derby d’Italia: per festeggiare la vittoria dei suoi beniamini, Giorgia Capaccioli, è di lei che stiamo parlando, aveva pagato pegno e stupito i suoi follower con una sorpresa piuttosto interessante.

Aveva promesso loro, alla vigilia della partita, uno show piccante. E non si era tirata indietro nel momento in cui, effettivamente, la Vecchia Signora si era imposta sulla squadra avversaria. Così, per tenere fede alla parola data, aveva indossato la maglia bianconera e l’aveva sollevata fino ai limiti della censura. Uno spettacolo che era andato addirittura oltre le più rosee aspettative dei fan. Apprezzatissimo, dunque.

La broker e modella è pazza della Juventus: spogliarello social

La splendida Giorgia, come apprendiamo dal web, oggi vive a Dubai e lavora negli Emirati come broker immobiliare. Questo non le impedisce, ovviamente, di continuare a fare il tifo per la Juventus e di essere, di conseguenza, una delle tifose bianconere più sexy che ci siano sulla faccia del pianeta.

Nonché una di quelle che, così pensa l’esercito juventino, porta più fortuna alla Vecchia Signora. Speriamo solo, allora, che possa nuovamente pagare pegno il prima possibile, così da poter godere di un secondo show in perfetto stile Giorgia Capaccioli.