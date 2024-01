Squalifica di sei mesi per Pogba: così la difesa fa saltare il banco

Aggiornamenti sulla squalifica di Paul Pogba: la Juventus resta in attesa, ecco la mossa dei legali del francese.

In attesa della comunicazione ufficiale da parte del Tribunale Anti Doping, Paul Pogba si allena lontano dalla Continassa e con uno stipendio minimo sindacale. Il calciatore sta lavorando insieme ai suoi avvocati per la riduzione della squalifica e per tornare al più presto in campo. Intanto, segue i suoi compagni da casa e attende novità riguardo il suo rientro in bianconero. Ecco le ultimissime notizie in merito a questa situazione che può cambiare gli scenari del club e del calciatore.

Pogba è in attesa della sentenza riguardo la sua squalifica per doping. Il calciatore ha una possibilità e spera di ricevere una pena inferiore. Ecco la strategia dei suoi avvocati, ingaggiati per risolvere questa situazione e chiarire al più presto la delicata questione che può pesare sulla carriera del centrocampista che è ancora sotto contratto con la Juventus.

Squalifica Pogba: cosa succede adesso, il francese ha una possibilità

Come si potrà difendere Paul Pogba dall’accusa di doping? Il calciatore è risultato positivo al doping dopo la gara contro l’Udinese. La sostanza incriminata è il Dhea, vietato in Italia solo dal 2021, che è sul mercato in molti altri paesi e quindi talvolta non è specificamente indicato come sostanza dopante sulla confezione.

Ecco le ultimissime sulla squalifica di Pogba riportate da Insider Juventus. “La difesa di Pogba potrebbe quindi portare l’argomento degli integratori contaminati davanti alla Procura Antidoping con un sostegno molto più forte. Sarà però cruciale rendere note con precisione le tempistiche di assunzione di questa sostanza, che potrebbero essere datate. Il giocatore dovrà inoltre dichiarare chiaramente quando e quali sono state le quantità prelevate. Segnalo, la difesa andrà all in sulla squalifica massima di 6 mesi, ma potrebbe anche succedere il clamoroso, annullare la squalifica! Joao Pedro da 4 anni a 6 mesi di squalifica. Palomino, invece, è stato assolto direttamente dal tribunale di Losanna”.