La Juventus replica l’affare Bremer: testa a testa con il Milan

Nuovo duello di mercato in vista tra Juventus e Milan: i bianconeri provano a replicare l’affare Bremer

Il calciomercato della Juventus si sta accendendo con il primo vero colpo: si tratta di Tiago Djalò in arrivo a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto.

Un innesto di spessore per Allegri che avrà una nuova risorsa in difesa. L’ex Milan è pronto a tornare in Serie A dopo la breve parentesi in rossonero ma potrebbe non essere l’unico colpo della Juventus. Naturalmente Giuntoli e Manna sono a lavoro per un innesto a centrocampo e studiano anche le uscite. Dopo quella di Dean Huijsen, la prossima potrebbe essere quella di Moise Kean che piace a Monza e Fiorentina. Intanto, però, Giuntoli potrebbe entrare a gamba tesa su un profilo di Serie A che piace al Milan e provare a replicare l’affare Bremer portato a termine dalla Juve due stagioni fa.

Juventus e Milan sulle tracce di Buongiorno: il Torino chiede 25 milioni

Il giornalista Bargiggia ha parato a TV PLAY, soffermandosi sui temi caldi di calciomercato che stanno caratterizzando la Serie A e in particolare su un profilo nel radar di Milan e Juventus.

Uno dei profili più chiacchierati degli ultimi giorni è Alessandro Buongiorno del Torino, reduce da un gol importante in campionato contro il Napoli. I dirigenti del Milan si sono informati sul difensore granata, per cercare di portarlo a Milano già durante questa sessione invernale di calciomercato. La valutazione del giocatore è di circa 25 milioni di euro, una cifra aumentata vertiginosamente negli ultimi mesi alla luce delle sue prestazioni. Come sottolineato da Bargiggia è difficile che Urbano Cairo ceda un pezzo importante come Buongiorno a stagione in corso. Per l’estate, invece, è un profilo che potrebbe diventare molto caldo per i rossoneri. Il Milan, però, non è solo nella corsa a Bungiorno. Anche la Juventus lo ha puntato e vorrebbe provare a replicare l’affare Bremer, passato proprio da una sponda all’altra di Torino.