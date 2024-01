Calciomercato Juventus, manca solo l’ufficialità: tesoretto bianconero

Calciomercato Juventus, Giuntoli si frega le mani: ecco la cifra esatta che il club bianconero si prepara ad incassare.

Sta lentamente entrando nel vivo la sessione invernale del calciomercato, pronta a regalare i primi fuochi d’artificio. La Serie A si prepara ad essere una delle protagoniste, non solamente per quanto riguarda gli acquisti ma anche per le cessioni: non sono poche, infatti, le big d’Europa intenzionate a fare la spesa nel nostro campionato. Soprattutto i ricchi club della Premier League, che da sempre monitorano con attenzione ciò che succede al di qua delle Alpi.

Del resto, quello inglese è da almeno un decennio il campionato più ambito da qualsiasi calciatore. Non ha avuto dubbi, in tal senso, il difensore del Genoa Radu Dragusin, oggi pomeriggio volato a Londra per firmare con il Tottenham. Il nativo di Bucarest, portato in Italia dalla Juventus nel 2018 dopo averlo prelevato giovanissimo dal Regal Bucuresti, ha preferito gli Spurs al Bayern Monaco, società decisamente più blasonata rispetto a quella londinese. Nelle prossime ore il suo passaggio al club della capitale inglese verrà ufficializzato. Nelle casse del Genoa, società che fino ad oggi ne deteneva il cartellino, finiranno 25 milioni di euro più ulteriori 5 di eventuali bonus.

Calciomercato Juventus, in arrivo 4 milioni per la cessione di Dragusin al Tottenham

Dragusin, protagonista di una prima parte di stagione molto positiva con la maglia del club ligure, fa indirettamente felice anche la Signora.

Come vi abbiamo raccontato più volte, la Juve, che lo scorso gennaio cedette interamente il cartellino del nazionale rumeno ai rossoblù – Dragusin era passato al Genoa nell’estate precedente in prestito con obbligo di riscatto – andrà a beneficiare di una percentuale sulla plusvalenza generata dalla vendita de prossimo centrale del Tottenham. Lo spiega in maniera dettagliata il portale Calcio& Finanza. “Considerando i 25 milioni di parte fissa – scrive il sito- il Genoa farà dunque registrare una plusvalenza di 20,9 milioni di euro dalla cessione del difensore. E’ questa la cifra sulla quale bisogna calcolare la percentuale da destinare alla Juventus, pari dunque a 4,18 milioni di euro“.