Elkann riscrive la storia: la scelta sul nuovo allenatore della Juve

Elkann riscrive la storia della panchina della Juventus: la proprietà ha in mente un solo e unico nome. Ecco di chi parliamo

La proprietà della Juventus, per la panchina bianconera, ha un solo e unico nome in mente. Non ci sono altre possibilità, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport. Elkann ha deciso, e domani, nel suo giorno delle sue 400presenze in panchina – solamente due davanti a lui nella storia – Allegri potrebbe essere certo di rimanere a Torino anche la prossima stagione.

Sì, Elkann crede che il livornese sia il tecnico giusto. Anche Agnelli lo credeva, e i fatti quest’anno gli stanno dando ragione dopo un’annata, quella scorsa, da dimenticare per vari motivi. Allegri è un tecnico che punta al risultato, senza guardare in faccia nessuno e senza avere nessuna paura di far accomodare gente che durante la settimana si allena poco oppure lo fa male. E senza avere paura soprattutto di lanciare i giovani. E sono proprio i giovani il futuro bianconero: Giuntoli infatti ha in mente anche per il prossimo anno di abbassare l’età media della squadra per costruire un gruppo che possa negli anni dare grosse soddisfazioni. E noi siamo convinti di una cosa: per questo progetto non c’è un nome migliore di Allegri. Uno che fa crescere i giocatori, sia come atleti sia come uomini. Uno che bada al sodo e che sa dare i giusti consigli.