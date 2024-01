Koopmeiners alla Juventus a gennaio: esplode la bomba dopo Milan-Atalanta

Sono giorni davvero di fuoco per il calciomercato, anche quello di una Juventus che sta andando a caccia di rinforzi.

Nonostante le smentite di rito, è chiaro che i bianconeri hanno la necessità di muoversi in questa sessione invernale per cercare delle nuove pedine. Mister Allegri ha bisogno di volti nuovi per cercare di non perdere contatto con l’Inter capolista.

Finora i risultati conquistati sono il giusto premio per quanto è stato seminato da una Juventus che, nonostante le tante difficoltà incontrate, ha saputo fare gruppo e trovare il giusto equilibrio in campo. La zona Champions League è l’obiettivo minimo da dover conquistare, sia per motivi sportivi che per quelli economici visti gli introiti che la partecipazione al torneo garantisce. Ma c’è anche un altro grande sogno per i tifosi bianconeri, quello di riuscire a conquistare quel tricolore che manca ormai da tanti anni a Torino. Molto dipenderà anche da questo mercato.

Juventus sull’olandese, ma l’Atalanta ha fatto muro

A proposito di calciomercato, il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato a Sky un retroscena che riguarda i bianconeri al termine della sfida di Coppa Italia tra Milan e Atalanta che ha visto come grande protagonista il centrocampista olandese Koopmeiners. Autore di una straordinaria doppietta che ha consentito ai nerazzurri di qualificarsi per la semifinale.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato la Juventus in questa sessione di gennaio ha cercato in tutti i modi, con varie formule, di arrivare a Koopmeiners per rinforzare la linea mediana. Ma l’Atalanta non ha assolutamente aperto alla possibilità di cedere il suo gioiello. Ad ogni modo questo retroscena conferma che i bianconeri vogliono rinforzare la linea mediana con un elemento di spessore che possa garantire pure un buon bottino di reti.