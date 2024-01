Lesione UFFICIALE, emergenza totale: niente Juventus

Lesione UFFICIALE, lesione del bicipite femorale sinistro per il giocatore: non sarà in campo contro i bianconeri.

Nella passata stagione l’avventura della Juventus in Coppa Italia terminò in semifinale. Fu l’Inter ad estromettere i bianconeri nella doppia sfida giocata tra andata e ritorno. Nel match dello Stadium gli uomini di Massimiliano Allegri non andarono al di là di un pareggio (1-1) mentre a San Siro la squadra di Simone Inzaghi ebbe la meglio 1-0, garantendosi un pass per la finalissima dell’Olimpico di Roma contro la Fiorentina.

Domani sera la Signora avrà la possibilità di conquistare un’altra semifinale di Coppa Italia: basterà battere il Frosinone, che prima d’ora non aveva mai raggiunto i quarti nella sua storia. I ciociari nel turno precedente hanno eliminato a sorpresa il Napoli campione d’Italia, travolto addirittura 4-0 al “Maradona”. La Juventus invece negli ottavi ha preso a pallate la malcapitata Salernitana (6-1) in quella che è finora la vittoria più larga da quando Allegri è tornato sulla panchina del club bianconero. Il tecnico livornese non ha mai snobbato questa competizione, arrivando a vincerne ben quattro di fila durante la sua prima esperienza da allenatore della Juve.

Lesione UFFICIALE, Sassuolo in emergenza: si fa male anche Toljan

Sarà dunque una formazione competitiva quella che schiererà Allegri, non disdegnando in ogni caso un minimo di turnover. Bisogna pensare anche alla sfida con il Sassuolo.

Martedì prossimo Danilo e compagni affronteranno gli emiliani allo Stadium, facendo calare il sipario sulla prima giornata del girone di ritorno. La squadra di Alessio Dionisi, che finora è stata l’unica a dare un dispiacere alla Juventus (all’andata finì 4-2 per i neroverdi), non sta attraversando un periodo positivo. Soltanto sabato scorso ha interrotto una mini-serie negativa, grazie al successo di misura sulla Fiorentina, trafitta da una rete di Pinamonti. Un’iniezione di fiducia non indifferente per un Sassuolo che potrà affrontare la Juve senza grandi pressioni. Dionisi, tuttavia, deve far fronte ad una preoccupante emergenza in difesa: contro i viola si è fatto male il difensore Toljan e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Con i bianconeri non ci sarà.