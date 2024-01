L’Inter batte la Juventus: sono 134 milioni di euro

By

I dati parlano chiaro: l’Inter supera la Juventus in questa speciale classifica. C’entra Beppe Marotta e l’area scouting nerazzurra.

In questi anni in nerazzurro, il direttore generale dell’Inter Marotta ha potuto potenziare l’intero settore giovanile grazie al quale, talvolta, è riuscito a ricavare preziose plusvalenze – utili per salvaguardare il bilancio. Ecco tutti i dettagli riguardo questa classifica che interessa anche la Juventus.

Introiti settore giovanile: Inter super la Juve

Sorprendente: tra i primi cento, l’Anderlecht con questa somma di introiti provenienti dal settore giovanile supera club rinomati come Manchester United (26esimo con 174 milioni di euro), Borussia Dortmund (27esimo con 172 milioni di euro), Inter (41esimo con 134 milioni di euro), AS Roma (42esima con 131 milioni di euro), Bayern Monaco (47esima con 118 milioni di euro) o Juventus (58esima con 94 milioni di euro). Degli altri club belgi, solo il Club Brugge e lo Standard sono tra i primi cento. Sono al 77esimo posto con 72 milioni di euro di entrate da trasferimenti di giocatori autodidatti.il Benfica. Il top club portoghese ha guadagnato più di mezzo miliardo di euro (516 milioni di euro) di entrate dai trasferimenti giovanili negli ultimi dieci anni. Completano il podio Ajax (376 milioni di euro) e Olympique Lione (370 milioni di euro). Con 364 milioni di euro, il Real resta appena fuori dai primi tre e supera il rivale Barcellona (22esimo con 189 milioni di euro). Tra i club inglesi, il Chelsea, quinto in classifica, è quello che ha beneficiato di più con 347 milioni di euro.