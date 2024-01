Addio Milano: blitz allo stadio, la Juventus mette la ciliegina sulla torta

Addio Milano: blitz allo stadio. L’Allianz Stadium è il teatro del quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone. Ma non soltanto.

Metti una sera dove il programma preveda un quarto di finale di Coppa Italia. L’ultimo che eleggerà la quarta semifinalista ed ultimerà il tabellone delle semifinali della coppa nazionale.

Tanti i motivi di interesse pronti ad essere messi in campo, in tutti sensi. La ritrovata fame della Juventus ed il desiderio di riportare un trofeo all’interno del JMuseum, da troppo tempo ‘fermo’ ai bei tempi andati.

Il giovane Frosinone che, come ogni gioventù che si rispetti, non conosce limiti alla propria sfrontatezza, e punta a centrare un obiettivo storico per i canarini. Un obiettivo che vogliono centrare, in particolar modo, i giovani talenti bianconeri mandati a maturare sotto il sole caldo della Ciociaria.

Una sfida che potrebbe portare anche ulteriori frutti alla già importante collaborazione tra le due società, nonostante l’amaro epilogo dell’affare legato al difensore olandese Dean Huijsen, passato alla Roma quando sembrava ormai prossimo a vestire gialloblù. Ma la sfida tra Juventus e Frosinone potrebbe offrire anche altri spunti…

Addio Milano: blitz allo stadio

La gara di questa sera può infatti rappresentare un’altra occasione per Cristiano Giuntoli per provare ad inseguire un altro colpo di mercato.

Mateja Popovic, attaccante serbo, classe 2006, svincolato dal 31 dicembre scorso dal suo club, il Partizan Belgrado, e che sembrava ormai un giocatore del Milan, è, più che mai, sul mercato. Rappresenta uno dei migliori Under 18 a livello mondiale e pertanto un profilo assai appetibile.

Qualcosa è andato storto con i rossoneri al momento di mettere le fatidiche firme in calce al contratto. Il giovane talento è pronto ad intraprendere una nuova avventura. La Juventus segue attentamente gli sviluppi della vicenda.

Come ci informa calciomervato.it, questa sera gli agenti di Popovic potrebbero assistere al quarto di finale tra Juventus e Frosinone. Chissà che non possa essere un’occasione propizia per Giuntoli per dare avvio ad una trattativa che intriga molto il direttore tecnico bianconero.

Mateja Popovic, come detto, è svincolato e pertanto potrebbe arrivare alla Juventus a parametro zero. E non è affatto un dettaglio secondario.