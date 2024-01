Annuncio in radio: svelata la panchina di Allegri nella prossima stagione

By

Annuncio in radio, svelata la panchina di Allegri anche per la prossima stagione. Ecco le parole del mentore di Max

Giovanni Galeone, quando parla di Allegri, si illumina. L’allenatore è il mentore di Max, e quando il livornese ha bisogno di qualcosa, di un consiglio, si vocifera si affidi ancora a quello che lo “svezzato”.

E di confidenze se ne possono fare, tant’è che ogni volta che Galeone parla diventa una notizia. Ecco che, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, e parlando in generale del calcio italiano e del Napoli, nel discorso è spuntata la frase sul futuro dell’attuale tecnico della Juventus, seconda in classifica, e che stasera si gioca la semifinale di Coppa Italia in casa contro il Frosinone. Una sfida che potrebbe regalare il doppio confronto contro la Lazio che ieri sera ha battuto la Roma.

Annuncio in radio, Allegri rimane alla Juve

“Allegri? Credo resterà alla Juventus ancora un anno, non ha tanta voglia di cambiare squadra. Forse a lui piacerebbe prendere il posto di Spalletti alla nazionale, ma deve aspettare”. Queste le parole di Galeone che non solo danno un’idea sul futuro immediato di Max, ma anche di quello prossimo, vale a dire la panchina azzurra come commissario tecnico.

Insomma, gli anti Allegri che ancora non ci sono tra i tifosi, quelli che non riescono del tutto a vedere il lavoro di Max, che con una rosa nettamente inferiore a quella dell’Inter è attaccato lì e che anche con delle decisioni arbitrali diverse poteva essere avanti, dovranno farsi una ragione. Max è destinato a rimanere dentro la Continassa anche il prossimo anno.