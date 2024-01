Bella da impazzire e pazza della Juve: esplode la Elisabetta mania

La Juve può vantarsi di avere alcune fra le tifose più sexy di tutti i tempi. E lei è, senza dubbio, una di esse.

Francesca Tajè è forse la più celebre fra tutte, non fosse altro per il fatto che è presenza fissa all’Allianz Stadium e che le telecamere in azione allo stadio indugiano, spesso e volentieri, su di lei. Non è la sola bellezza mozzafiato, però, a fare il tifo per la Vecchia Signora.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Alessandra Balloni, la ballerina di Grosseto dal cuore bianconero che ama, di tanto in tanto, postare contenuti sexy a tema Juventus. Poi vi abbiamo fatto conoscere Giorgia Capaccioli, broker tifosissima del club torinese. Oggi è il turno di Elisabetta Galimi, che avendo oltre un milione di follower potrebbe non avere bisogno di presentazioni. Anche lei, come la danzatrice e la broker immobiliare citate in precedenza, non ammette colori che non siano il bianco e il nero.

Più volte ha approfondito il suo amore per la Juve sui social nei modi più svariati, fino a diventare, appunto, una delle colonne portanti della tifoseria bianconera. Una fede incrollabile, la sua, che l’ha spinta più e più volte ad omaggiare la sua squadra del cuore con scatti, video e contenuti a tema. E oggi, anche per questo motivo, è una stella del world wide web.

Bellezze bianconere: Elisabetta Galimi e l’amore per la Juve

Non è solo pazza della squadra allenata da Allegri, ovviamente, la splendida Elisabetta. Oltre ad essere popolarissima sui social e ad essere dunque un’influencer è, infatti, presentatrice tv e modella.

I follower sono pazzi di lei e lo dimostra il fatto che ogni volta che batte un colpo su Instagram venga sommersa, puntualmente, di like e commenti. Tra foto in bikini e splendidi abiti superglamour, scatti con la maglia della Juve e primi piani da urlo, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Pronti, allora, ad entrare nel magico mondo della Galimi?