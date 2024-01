Calciomercato Juventus, colpo Scudetto e accordo per il centrocampista: è bufera

Calciomercato Juventus, sorpasso bianconero sulla squadra campione d’Italia. Giuntoli ha trovato l’accordo. Ma De Laurentiis non molla

Sorpasso bianconero. Con Giuntoli che brucia la sua ex squadra, il Napoli, e che trova l’accordo con il padre che gestisce gli interessi del figlio. Quel padre che la scorsa estate ha fatto saltare il trasferimento dopo le visite mediche.

Ok, avete capito: parliamo di Samardzic, centrocampista dell’Udinese ad un passo dall’Inter che, per motivi economici è tornato in Friuli un poco di mesi fa e che adesso aspetta solamente di lasciare il club bianconero di Cioffi. Sembrava ad un passo dal Napoli, per un innesto che i campioni d’Italia avevamo quasi fatto. Ma secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Giuntoli ha fatto la magia, battendo la concorrenza azzurra e piazzando quel colpo che potrebbe fare la differenza. Ovvio che l’operazione però non è ancora chiusa, anche perché De Laurentiis è uno che non molla quasi mai.

Calciomercato Juventus, De Laurentiis non molla

Se da un lato, la Juve, ha trovato prima l’accordo con il giocatore, il Napoli, ad esempio, ha in mano quello con l’Udinese, proprietaria del cartellino. Un accordo, questo, che potrebbero trovare pure i bianconeri del Piemonte, che a quanto pare, per avvicinare l’intesa, potrebbero anche decidere di lasciare per i prossimi sei mesi il giocatore in terra friulana così da averlo a disposizione solo per il prossimo anno. Una situazione che potrebbe anche stuzzicare Pozzo.

Giorni caldi quindi su quest’asse, per una telenovela che per ora non sembra avere fine da diverso tempo. Samardzic, centrocampista importante e che sicuramente può diventare davvero un crack, per ora rimane ancorato alla Dacia Arena. Non sappiamo ancora per quanto tempo, però.