Il Manchester United fa sul serio: scout allo stadio, Juventus e Inter beffate

Il Manchester United presente allo stadio per monitorare il gioiello: beffa per Inter e Juventus

La Juventus sta per accogliere il nuovo difensore che di fatto sarà il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per Tiago Djalò, difensore portoghese in uscita dal Lille. Se pur la priorità per Allegri rimanga il centrocampo, un rinforzo in difesa può fare molto comodo per mantenere il passo dell’Inter anche nel girone di ritorno e puntare concretamente allo scudetto. Anche altri difensori, però, rimangono in orbita Juve. Non è un segreto l’interesse della Juventus per Giorgio Scalvini che nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale, acquisendo uno status da big. Il classe 2003 è diventato una colonna portante della difesa bergamasca ed è entrato in pianta stabile nella nazionale maggiore.

Juventus e Inter beffate: lo United presente all’Olimpico per visionare Scalvini

Come riportato da Graeme Bailey, nel fine settimana il Manchester United avrebbe mandato degli scout all’Olimpico per assistere al match tra Roma e Atalanta, con l’obiettivo di monitorare Giorgio Scalvini.

I Red Devils apprezzano molto le qualità del difensore italiano e sono a lavoro per cercare di strapparlo all’Atalanta. Sulle tracce del centrale della nazionale ci sono da tempo anche Inter e Juventus che già in estate avevano fatto un tentativo. L’Atalanta parte da una richiesta di 50 milioni di euro e non sembra disposta a trattare le proprie condizioni.

Manchester United were represented at Roma-Atalanta at the weekend. Sources believe they were present to continue their scouting of highly-rated centre-back Giorgio Scalvini.@HITCfootball with @O_DawesSport https://t.co/VXpEPBHLPL — Graeme Bailey (@GraemeBailey) January 9, 2024

La cifra al momento è irraggiungibile sia per i nerazzurri che per la Vecchia Signora, a differenza dello United che avrebbe la forza per un assalto concreto. Alla luce della presenza del Manchester United all’Olimpico, possiamo dedurre che il club inglese faccia sul serio. Per Inter e Juventus potrebbe diventare molto complicato arrivare a Scalvini.