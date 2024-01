Formazioni ufficiali Juve-Frosinone: Yildiz dal 1′, sorpresa sugli esterni

Juventus-Frosinone è il match che concluderà i quarti di finale di Coppa Italia: calcio d’inizio alle 21, ecco le formazioni ufficiali.

La Juventus questa sera scende in campo alle 21:00 contro il Frosinone all’Allianz Stadium di Torino per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il tabellone delle semifinali è ormai quasi completo e si aspetta solo l’esito di questa partita. In caso di successo la squadra di Allegri affronterà in semifinale la Lazio che ieri si è imposta 1-0 nel derby della Capitale contro la Roma. Dall’altro lato del tabellone si sfideranno Fiorentina e Atalanta che hanno ottenuto il pass per la semifinale rispettivamente contro Bologna e Milan. Nella corsa alla finale del 15 maggio la Juventus dovrà superare l’ostacolo Frosinone che in campionato ha creato diverse insidie. Di seguito vi proponiamo le formazioni ufficiali del match con fischio d’inizio alle 21:00.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone

La Juventus scenderà in campo col consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Perin con Gatti, Bremer e Danilo a comporre il pacchetto difensivo.

Weah e Kostic saranno i due esterni a tutta fascia, rispettivamente a destra e a sinistra. McKennie e Miretti le mezze ali con Locatelli vertice basso. Naturalmente pesa l’assenza di Adrien Rabiot. In avanti out Federico Chiesa, ancora alle prese con problemi fisici. Spazio a Milik e Yildiz (autore del suo primo gol in Serie A proprio contro il Frosinone), con Vlahovic pronto a entrare dalla panchina. Kean è ancora dietro nelle gerarchie e in questo momento è al centro di questioni legate al mercato.

Eusebio Di Francesco, invece, sceglie il 3-4-3: Cerofolini in porta, Romagnoli, Okoli e Lusuardi a comporre la linea difensiva. Lirola e Garritano agiranno sulle due fasce, Mazzitelli farà coppia con Brescianini in mezzo al campo. L’altro ex sarà Kaio Jorge che partirà dal 1′ nel tridente insieme a Ibrahimovic e Harroui.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Milik.