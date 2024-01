La Juventus scippa di nuovo l’Inter: offerta per la rivelazione del campionato

Il calciomercato di gennaio sarà molto importante per tanti club e ovviamente anche per una Juventus che vuole essere protagonista nel 2024.

Nel nuovo anno i tifosi sperano di togliersi delle grandi soddisfazioni, dopo gli ultimi mesi tribolati vissuti. Di sicuro non sono mancati i problemi alla squadra di mister Allegri nel corso della prima parte della stagione, ma ogni ostacolo è stato superato alla grande.

Lo confermano i risultati che fin qui ha saputo conquistare una Juventus che si è posta l’obiettivo minimo di conquistare il pass per la prossima edizione della Champions League. Un traguardo fondamentale anche per motivi economici. In estate il club farà senz’altro degli acquisti per ringiovanire e rinnovare il suo organico. In queste settimane però Allegri attende dei rinforzi per cercare di tentare l’assalto allo scudetto. Non sarà facile, visto il valore dell’Inter capolista. Serve almeno un centrocampista, ma occhio alle eventuali sorprese.

Juventus su Medina del Lens, ma ci sono anche le milanesi

Nel corso dell’estate per forza di cose dovranno arrivare dei calciatori anche in altre zone del campo, come ad esempio in difesa. Dove sembra sempre più probabile l’addio di Alex Sandro e dove dunque si cercheranno delle nuove alternative. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Facundo Medina, difensore del Lens il cui rendimento è in crescita ormai da tmpo.

Come riporta “FootMercato” ci sono diverse squadre di serie A che sono interessate a lui, tra cui proprio la Juventus. Che sarebbe pronta a sfidare Milan e Inter, gli altri club italiani che lo tengono d’occhio da tempo. Medina è approdato alla formazione francese nel 2020 per 4 milioni di euro e ora il suo valore di mercato è lievitato a più di venti milioni di euro. Una somma non indifferente per le squadre che cercheranno di ingaggiarlo.