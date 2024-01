Pazzesca Ivana Knoll: l’abito va su e la foto diventa virale

Ivana Knoll, nessuna pietà per i poveri follower della supersexy tifosa croata. Questo è stato l’affondo definitivo: di più non si può.

Non è estranea ai colpi di scena. Stupire il prossimo le è sempre piaciuto, al punto da averci costruito sopra una carriera che è decollata non appena ha iniziato a percorrere il binario giusto: quello, cioè, dei social network. Lì ha trovato il palcoscenico ideale per “esibirsi” e per fare in modo che il pubblico la conoscesse.

Il Qatar ha fatto lo stesso, in un certo senso. È lì, in occasione degli scorsi Mondiali di calcio, che Ivana Knoll ha avuto la possibilità di diventare una stella. Perché sebbene le sia stato più volte chiesto di farla finita con i vestitini succinti e i bikini microscopici che tanto le piacciono, lei, imperterrita, ha continuato a indossarli. Ha sfidato le durissime leggi locali pur di sostenere la sua squadra del cuore, la Nazionale croata, il che ha fatto di lei, in un certo senso, una specie di eroina. Di fama mondiale, come se non bastasse, vista appunto la cornice in cui tutto ciò è accaduto.

E oggi, la splendida modella e supertifosa della Croazia, da poco anche dj, campa di rendita, se così si può dire. Al momento conta 3,1 milioni di follower, il che la dice lunga su che risonanza abbiano avuto le sue imprese in Qatar. E su quanto, soprattutto, piaccia al popolo dei social. Cosa che, per la verità, non ci stupisce neanche un po’.

Ivana Knoll ci va giù pesante: che spettacolo

Ci sorprende, invece, che ancora oggi riesca a trovare il modo di stupire. Non è facile, bisogna ingegnarsi. E lei, in qualche modo, la spunta sempre. Stavolta, però, l’ha fatta veramente grossa.

Qualche ora fa, come a voler sfidare la “resistenza” dei suoi fan, la Knoll ha postato un paio di foto in cui indossa un abito che è sopravvalutato definire tale. Si tratta sostanzialmente di un minuscolo stralcio di tessuto, con un’apertura sui fianchi e sul centro del busto, che offre una vista impagabile e privilegiatissima sul suo décolleté esemplare.

Fanno il resto gli stivali maculati, da vera femme fatale, un accessorio superglam e perfetto per completare un look tanto accattivante ed aggressivo.