Probabili formazioni Juventus-Frosinone: sorpresa in attacco per Allegri

Probabili formazioni Juventus-Frosinone. Questa sera, all’Allianz Stadium, Massimiliano Allegri vuole sorprendere il suo omologo Eusebio Di Francesco.

Per Massimiliano Allegri il quarto di finale di Coppa Italia che questa sera, all’Allianz Stadium di Torino con inizio alle ore 21.00, vedrà opposta la Juventus al Frosinone, non sarà una partita come le altre.

Sarà la sua panchina bianconera numero 400. Davanti a lui due tecnici che hanno scritto con lettere dorate la storia della Juventus, Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi. Un motivo in più per non far calare la concentrazione nei suoi ragazzi.

Una sfida che vale la semifinale della seconda competizione del calcio italiano e che vedrà la vincente sfidare la Lazio di Maurizio Sarri nella doppia sfida fissata nel mese di aprile. I biancocelesti hanno infatti battuto la Roma di José Mourinho per 1-0, in una gara dove, ancora una volta, i protagonisti assoluti sono stati l’arbitro ed il VAR.

Allegri vuole la semifinale, perché dopo vuole conquistare anche la finale per vincerla la Coppa Italia. Sarebbe la sua quinta coppa sulla panchina della Juventus ed è l’obiettivo dichiarato della società bianconera in questa stagione dove, invece, è severamente proibito parlare di scudetto.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

La Juventus arriva con la giusta carica a questa partita che le deriva da un girone d’andata quasi ottimale. Nella conferenza stampa pre-partita il tecnico livornese ha dato qualche indicazione riguardo la probabile formazione che scenderà in campo contro il Frosinone.

Non convocati Federico Chiesa ed Adrien Rabiot, entrambi, però, recuperabili per la sfida di campionato contro il Sassuolo. Anche Dusan Vlahovic è recuperato dopo l’attacco febbrile che lo ha colpito nei giorni scorsi, ma è probabile che il serbo parta dalla panchina lasciando spazio alla coppia d’attacco composta da Milik ed Yildiz.

Dal canto suo Eusebio Di Francesco valuta un ‘assennato’ turnover andando con la mente anche alla difficile sfida di lunedì contro l’Atalanta. Potrebbe osservare un turno di riposo il gioiello bianconero, Matias Soulé, mentre gli altri due giocatori di proprietà della Juventus, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge, dovrebbero essere regolarmente in campo.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS: Perin, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Milik, Yildiz. Allenatore Massimiliano Allegri.

FROSINONE: Cerofolini, Romagnoli, Okoli, Lusuardi, Garritano, Brescianini, Barrenechea, Kvernadze, Reinier, Ibrahimovic, Kaio Jorge. Allenatore Eusebio Di Francesco.