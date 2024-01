Ritorno alla Juventus, risposta definitiva: è già atterrato

Calciomercato Juventus, Momblano svela la situazione con tanto di risposta definitiva. Tutti i dettagli dell’opeazione.

Nel corso di un intervento sul canale Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista Momblano ha fornito ulteriori dettagli sul futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus, escludendo la possibilità di un suo ritorno al centrocampo bianconero.

Momblano ha dichiarato chiaramente che Federico Bernardeschi non rientra nei piani della Juventus come centrocampista, smentendo così le voci riguardo a un suo possibile utilizzo in una posizione diversa rispetto a quella in cui è stato impiegato in passato. Secondo il giornalista, la Juventus sta cercando un profilo diverso per il centrocampo, e Bernardeschi non rientra in questa categoria.

Juve, senti Momblano: “Bernardeschi è tornato a Toronto”

Il giornalista ha anche riferito che Bernardeschi ha recentemente lasciato Torino per tornare a Toronto, indicando un possibile spostamento temporaneo del giocatore. Questo suggerisce che il futuro immediato di Bernardeschi potrebbe non essere legato alla Juventus, almeno nel breve termine. La situazione di Bernardeschi è stata oggetto di speculazioni durante la finestra di mercato, ma le parole di Momblano sembrano mettere in chiaro che il giocatore non sarà coinvolto nelle strategie della Juventus per il centrocampo. La squadra bianconera sembra concentrarsi su altre opzioni per rafforzare il reparto centrale.

Con Bernardeschi che ha abbandonato temporaneamente l’Italia, i tifosi della Juventus possono ora aspettarsi ulteriori sviluppi riguardo al futuro del giocatore nei prossimi giorni. Nel frattempo, la ricerca della Juventus per un centrocampista adatto continua, e l’attenzione è rivolta verso altri possibili arrivi che possano soddisfare le esigenze della squadra in questa finestra di mercato. Queste di seguito le parole, in dettaglio, rilasciate da Momblano alla possibilità del ritorno di Berna in bianconero: “Non è lui il centrocampista che la Juve cerca. Adesso ha lasciato Torino ed è ritornato a Toronto“