Offerta ufficiale e addio Vlahovic: dall’Inghilterra cambiano strategia e mollano il centravanti bianconero. Un ex Roma in aiuto

E pensare che in Italia è stato liquidato presto. Molto presto. C’è da dire però che nel momento in cui era stato chiamato in causa non è che aveva fatto benissimo. Ma nel momento in cui è tornato in patria, ed ha avuto un poco di fiducia, allora ha dimostrato di avere delle qualità. E questo potrebbe tornare assai utile alla Juventus.

Borja Mayoral, ex Roma, adesso al Getafe, sta facendo assai bene in Liga tant’è che il Sun parla di un forte interesse di un club inglese che, puntando sullo spagnolo, praticamente potrebbe mollare in maniera definitiva la pista che porta a Dusan Vlahovic. L’Arsenal, si dice, avrebbe offerto 22milioni di sterline (quasi 25milioni di euro) per il cartellino dell’attaccante. Un cambio netto da parte dei Gunners, che quindi risparmierebbero circa 55milioni di euro puntando sull’ex Real Madrid e non sul bianconero. Un’offerta, quella recapitata al Getafe, di quelle che possono cambiare le carte in tavola e che possono, senza discussione, portare alla conclusione dell’affare. E questo sarebbe un grosso aiuto per i bianconeri, che forse in questo momento a differenza di qualche estate fa non hanno nessuna intenzione di cedere il giocatore. Le prestazioni del serbo sono lievitate, e con esse anche i gol che sono arrivati hanno regalato dei punti pesantissimi alla Vecchia Signora.