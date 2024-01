Bomba prima di Lazio-Juventus: “Gli ho detto di andare dai bianconeri”

Bomba prima di Lazio-Juventus, il “consiglio” del grande ex al giocatore che in Coppa Italia ha fatto ammattire la Roma di Mourinho.

E dunque sarà Juventus-Lazio una delle due semifinali di Coppa Italia. Il mese di aprile è ancora lontano ma è normale che, dopo la gara di ieri sera con il Frosinone, la mente di qualche tifoso bianconero sia già andata alla sfida – doppia, visto che la semifinale si gioca tra andata e ritorno – con i biancocelesti di Maurizio Sarri, che mette in palio un posto nella finalissima dell’Olimpico.

Lazio che, guarda caso, la Juve affronterà più volte nel giro di pochi giorni. Il primo round di Coppa Italia con i capitolini è infatti in programma il prossimo 3 aprile, mentre la gara di ritorno di campionato andrà in scena solamente quattro giorni prima. Giocare l’ultimo atto è un obiettivo anche del club di Claudio Lotito, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria contro la Roma nel quarto di finale. Sarri, per la quarta volta da quando siede sulla panchina biancoceleste, ha battuto José Mourinho: decisivo il rigore trasformato da Zaccagni ad inizio ripresa. E causato da quel Huijsen che è appena sbarcato sulla sponda giallorossa della Capitale in prestito dalla Juventus. Un rigore “moderno”, come l’ha definito il tecnico portoghese a fine match davanti alle telecamere.

Bomba prima di Lazio-Juventus, Di Livio: “Ho consigliato a Lazzari di andare a Torino”

Uno dei migliori in campo, nella stracittadina, è stato Manuel Lazzari, il terzino destro della Lazio che ha fatto ammattire più volte il suo dirimpettaio.

Una prestazione apprezzata anche da Angelo Di Livio, l’ex “Soldatino” della Juventus degli anni ’90 – uno che di fascia se ne intende – intervenuto oggi ai microfoni di TvPlay. “Si tratta del miglior esterno d’Italia – ha detto – Magari arrivasse alla Juve. Glielo consigliai io stesso prima del rinnovo con la Lazio. “Vai alla Juventus”, gli dissi. È un giocatore davvero molto forte”.