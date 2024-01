Calciomercato Juventus, il Napoli dice no: doppietta da 40 milioni

By

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la trattativa per Samardzic: mossa a sorpresa di De Laurentiis per beffare la Juventus ed il suo ex dirigente Giuntoli.

Si accende il mercato di gennaio della Juventus con la società che sta lavorando per acquistare dall’Udinese Samardzic. Sfida vera, quella con il Napoli, con Giuntoli che deve fare i conti con la concorrenza dei partenopei che hanno messo nel mirino il centrocampista serbo. Arrivano delle novità riguardo questo affare di mercato: ecco la mossa di Aurelio De Laurentiis che ha la disponibilità economico per accontentare il calciatore.

De Laurentiis ha rilanciato con l’Udinese: poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez.

Calciomercato Juventus: nuovo sorpasso del Napoli per Samardzic? Le ultime

Adl e la famiglia Pozzo sono legati da antica amicizia e da una lunghissima saga di operazion. Lazar Samardzic, 21 anni, nazionale serbo e mancino raffinato che il Napoli ritiene l’erede designato di Elmas e Zielinski.

Punti a favore del Napoli: la disponibilità economica immediata che invece manca alla Juventus, strettamente condizionata dall’indice di liquidità e dunque obbligata a rispettare il parametro per cui ogni operazione in entrata (tra cartellino e ingaggio) sia pareggiata da una o più operazioni in uscita. Ma la prospettiva potrebbe anche essere differita: ovvero, bloccarlo e dirottare l’arrivo a giugno.

De Laurentiis ha confezionato un pacchetto da 40 milioni dove infilare, distribuendo i valori a piacimento, anche Nehuen Perez, difensore centrale argentino di 23 anni – abituato a giocare a tre – che negli ultimi giorni ha scalato le classifiche di gradimento interne. L’intesa non è ancora stata raggiunta, sia chiaro, ma è raggiungibile.

In questa vicenda di calciomercato fatta di amici di ieri e avversari di oggi, però, c’è anche una variabile: mister Mladen. Il padre di Lazar. L’uomo che ha fatto saltare la trattativa con l’Inter ad agosto dopo le visite mediche. Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con Samardzic senior – soliti aspetti legati ai diritti d’immagine e alle commissioni – ed è per questo che la scorsa settimana sono stati riallacciati i contatti con la Juventus.