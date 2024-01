Calciomercato Juventus, si chiude per Samardzic: “Delegazione a Torino”

Ci sono delle novità di calciomercato Juventus relative alla trattativa con l’Udinese per Samardzic.

L’uomo del momento è Lazar Samardzic: il centrocampista dell’Udinese è pronto al grande salto. Sembrava tutto fatto con il Napoli e invece, nelle ultime ore, la Juventus ha spiazzato tutti con Giuntoli che ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore. La trattativa è ben impostata con le parti pronte a chiudere anche in vista della prossima stagione. L’affare, infatti, può andare in porto anche per l’estate 2024 con Samardzic che concluderebbe il suo campionato con la maglia dei bianconeri di Udine.

È il giornalista Luca Momblano a fare il punto della situazione attraverso la pagina X Juventus.

Incontro a Torino fra Udinese e Juventus per Samardzic

“Ci risulta che l’Udinese sia in missione con gli uomini che contano ovvero chi ha il potere di firma, con chi dell’ufficio legale si occupa dei trasferimenti e dei contratti. E chi si occuperebbe dei documenti federali”. Queste le indiscrezioni raccolte dal giornalista di fede bianconera, sempre attento alle questioni di mercato Juventus.

“L’Udinese che parla di Samardzic in una serata potenzialmente decisiva, l’affondo della Juventus è concreto, è ufficiale. Soprattutto, il Napoli in questo momento è fuori dalla questione Samardzic a dircelo sono gli stessi uomini della delegazione Udinese”.

“Nella testa dell’Udinese e nella testa del giocatore il trasferimento deve avvenire subito”.Adesso non resta che attendere la conclusione dell’operazione che può chiudersi già la prossima settimana. I tifosi e Max Allegri sono in attesa del calciatore che può il contributo alla causa bianconera sia per il presente ma soprattutto per il futuro.