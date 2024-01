Caos arbitri-Inter, Rocchi incommentabile: l’ha detto davvero

Lo sfogo dopo la partita delle polemiche, ecco cosa è successo. Tutti i dettagli dell’accaduto.

Come viene riportato da ‘Goal’, il designatore Rocchi sarebbe intervenuto in modo deciso dopo le ultime polemiche arbitrali: “Non sopportiamo più, vociare non porterà risultati“.

Un durissimo sfogo quello di Gianluca Rocchi che, intervenendo a Coverciano a margine del raduno degli arbitri, ha fatto il punto sulle recenti polemiche, giunte, come sappiamo, soprattutto in riferimento a delle recenti parite. Il designatore ha parlato di tutti, pur ammettendo alcuni errori, chiede maggiore rispetto per i suoi colleghi.

Rocchi chiude le polemiche: “Non sopportiamo più”