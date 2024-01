Dall’Arabia alla Juventus: Giuntoli lo ha già chiamato, ha vinto tutto

L’ultima indiscrezione rilanciata da Sky che potrebbe cambiare in maniera importante le carte in tavola in casa Juventus.

Sono tanti i profili scandagliati dalla Juventus nella finestra estiva di calciomercato. Tra le esigenze dei bianconeri c’è sicuramente un nuovo innesto per la zona nevralgica del campo. Sotto questo punto di vista, trapelano novità importanti.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, la Vecchia Signora avrebbe cominciato a scandagliare il terreno anche per Jordan Henderson. Ex Liverpool, attualmente in forza all’Al-Ettifaq, il centrocampista sarebbe tentato all’idea di ritornare in Europa e vorrebbe “strappare” un prestito di 18 mesi. La Juventus avrebbe già parlato con l’entourage del calciatore per capire margini di manovra ed eventuale fattibilità dell’operazione. Staremo a vedere cosa succederà.