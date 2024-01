La Juve non mette nero su bianco: caos nella trattativa, nessun accordo

Calciomercato Juventus, i bianconeri non mettono nero su bianco. Al momento trattativa fredda. Fumata grigia e nessun accordo

La trattativa Samardzic è tutt’altro che chiusa. Anzi. Non c’è accordo tra le parti, secondo le informazioni riportate nel pomeriggio di oggi da Momblano, che ha parlato come al solito al canale Twitch Juventibus.

Un incontro ieri sera c’è stato, ma le parti sono distanti. Tenendo presente però che il giocatore ha raffreddato in maniera definitiva, forse, la pista che porta al Napoli. Ma andiamo a leggere insieme quello che il giornalista ha detto sulla vicenda.

Calciomercato Juventus, la situazione Samardzic

“Non è stato un incontro interlocutorio. Non c’è stato l’ultimo passaggio e non è stato formalizzato nulla. Fumata bianca? No, fumata grigia. Da come me l’hanno spiegata la mia interpretazione è più scura che chiara. Vi è certezza sul fatto che il padre di Samardzic la decisione l’abbia presa, e cioè venire alla Juve. Ed è chiara a tutti. Udinese e Juventus, da quello che risulta a me, riferito da qualcuno che di quella roba lì sa tutto, è che la Juve ha preso tempo e che sulle cifre ha storto il naso”.

“La Juve non ha incontrato le richieste dell’Udinese – ha sottolineato Momblano – ma ha spiegato con chiarezza la posizione bianconera. Ci si è lasciati con un nulla di fatto, con questa idea che dal lato Juve il mercato è lungo. La sensazione che l’Udinese ha è che la Juve preferirebbe andare all’estate, se resiste l’accordo con il giocatore”.