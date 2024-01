Il Napoli batte la Juventus: l’affare si chiude con la formula del prestito

Il Napoli batte la Juventus, gli azzurri sono attivissimi sul mercato: tra i possibili acquisti anche un ex obiettivo bianconero.

Situazione delicata in casa Napoli, dove si è passati in pochi mesi dalle stelle alle stalle. Sì, il campionato è ancora molto lungo ma nessuno si aspettava che i partenopei, dopo l’incredibile stagione dello scorso anno, avrebbero concluso il girone d’andata addirittura al nono posto in classifica, a distanza siderale dall’Inter capolista.

Dopo aver salutato (a malincuore) Luciano Spalletti, oggi sulla panchina della nazionale, si sono affidati a Rudi Garcia, ma l’avventura dell’allenatore francese, che in Italia avevamo conosciuto durante la sua esperienza alla Roma, si è interrotta a novembre con l’inevitabile esonero. Oggi al suo posto c’è Walter Mazzarri, tornato a Napoli dopo circa un decennio, ma l’esperto tecnico livornese non è riuscito, finora, a riportare armonia nell’ambiente partenopeo. Di Lorenzo e compagni sono solamente i lontani parenti di quelli che il calcio italiano (e non solo) aveva apprezzato ed ammirato nella passata stagione e dopo la brutta sconfitta con il Torino di domenica scorsa il Napoli ha dato la sensazione di essere una squadra davvero allo sbando. In totale confusione.

Il Napoli batte la Juventus, Mangala potrebbe arrivare in prestito

Tra i principali responsabili di questo tracollo, secondo gli umori della piazza, c’è Aurelio De Laurentiis, il vulcanico patron del club azzurro, che in questi giorni sta facendo di tutto per trovare una “cura” al suo Napoli.

La società campione d’Italia ha già battuto un primo colpo sul mercato iniziato ormai da più di 10 giorni, portando a casa un “figlio di Napoli” come Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana. Non sarà l’unico acquisto, visto che le trattative intavolate dal direttore sportivo Mauro Meluso sono diverse. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il Napoli sarebbe anche sulle tracce di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest e della nazionale belga, che in passato era stato accostato anche alla Juventus. In Campania, stando a quanto riportato dal giornalista Sky, arriverebbe in prestito.