Si è preso la Juventus: firma imminente

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: svolta a sorpresa per i bianconeri, la firma è imminente.

Dopo Tiago Djalò, la Juventus si muove per chiudere questo nuovo affare di mercato. Allegri può sorridere, il calciatore ha deciso di firmare: ecco tutti i dettagli sul nuovo contratto con Giuntoli pronto a concludere questa operazione.

La conquista della semifinale di Coppa Italia conferma il buon momento della Juventus che, in questa fase della stagione, è una delle squadre – come rendimento – migliori d’Italia. Numeri incredibili di Max Allegri che acquisisce, sempre di più, potere decisionale all’interno delle strategie di mercato della Vecchia Signora. La firma del giocatore passa anche dal suo suggerimento. Dopo mesi di voci e indiscrezioni varie, alla fine il calciatore è pronto ad unirsi al club bianconero con un super contratto che è già stato inviato all’entourage dell’inglese che deve porre solo la firma su questo accordo.

Calciomercato Juventus: arriva la firma dopo l’ok di Allegri

Emergono delle novità di mercato riguardo il futuro di Iling Jr che adesso è pronto a legarsi, nuovamente, ai colori bianconeri. Nonostante le voci, uscite fuori negli ultimi mesi, la dirigenza ha cambiato idea anche grazie al suggerimento di Massimiliano Allegri che ha lanciato un messaggio chiaro sul destino del ragazzo, che rappresenta il futuro della Juventus.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, sul proprio account X, Samuel Iling Jr è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con Juventus. L’accordo dovrebbe essere perfezionato entro la fine di febbraio. Una svolta imminente che arriva proprio nel mesi di fuoco, ovvero quello del calciomercato di gennaio 2024. Dopo il susseguirsi delle voci, relative alla possibile cessione del calciatore al Tottenham, alla fine ha prevalso la linea di Max Allegri che ha confermato in rosa il classe 2003 che ha ancora tanto da dire alla Juventus. Nell’ultimo periodo, infatti, ha trovato spazio e continuità nell’undici inziale della Vecchia Signora con la rete, nell’ultimo turno di campionato, contro la Salernitana che ha messo fine alle indiscrezione relative alla partenza di Iling Jr. Adesso, con questo rinnovo di contratto, i bianconeri piazzano un nuovo colpo in prospettiva aggiungendo un altro tassella alla rosa futura della Juventus che in prospettiva, considerando anche le esplosioni di giocatori come Yildiz e Soulé, può fare la differenza nel campionato italiano.