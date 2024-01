Una “stella” esce dal firmamento Juventus: rescissione UFFICIALE

Una stella esce dal firmamento della Juventus: sei mesi prima della scadenza naturale del contratto arriva la rescissione UFFICIALE

Nella serata di ieri, prima della gara contro il Frosinone di Coppa Italia, la Juventus Femminile di Joe Montemurro ha festeggiato dentro lo Stadium la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Roma in finale.

Da sette stagioni a questa parte le bianconere non chiudono l’anno senza aver alzato un trofeo. Un record per una squadra che non sembra avere nessuna intenzione di mollare, nonostante in campionato al momento si trovi a sei punti dalla squadra giallorossa capolista. L’obiettivo è quello di rimanere in corsa anche per la poule scudetto, e non arrivare con 8 punti di distacco per la seconda parte di campionato. Insomma, vedremo.

Sembrant lascia la Juve, addio UFFICIALE

Intanto, nella giornata di oggi, così come comunicato in maniera ufficiale dalla Juventus, si chiude il rapporto con Linda Sembrant, difensore centrale, che la scorsa estate aveva rinnovato per un anno ancora con il club bianconero. Con sei mesi d’anticipo rispetto a quello che era il programma, una delle artefici dei successi degli ultimi anni saluta.

Dato il giusto riconoscimento ad una calciatrice che ha fatto la storia del club, la Juventus si tufferà sul mercato per sostituire la centrale. Trattative aperte fino alla fine di gennaio con Braghin che è già all’opera per cercare una soluzione adatta.