Offerta di sei mesi: bagarre Juve-Napoli, volano gli stracci

Offerta di sei mesi presentata: il Napoli fa sul serio ma la Juventus ha deciso di non mollare. Un continuo scambio di colpi con gli azzurri

Non solo Samardzic, con l’inserimento della Juventus quando sembrava tutto fatto con il Napoli. Cristiano Giuntoli ha deciso in questa sessione di mercato di rendere difficile la vita alla sua ex squadra.

Sì, il direttore dell’area tecnica dei bianconeri non molla nemmeno Mangala, centrocampista belga in uscita dal Nottingham Forest. Il club azzurro, secondo le informazioni che sono state riportate in esclusiva da Sky Sport Germania, avrebbe fatto un’offerta per il prestito di sei mesi. Ancora i campioni d’Italia non hanno ricevuta una risposta, ma la Juve, a quanto si apprende, ha deciso di non mollare in nessun modo la presa.

Juve-Napoli, sfida per Mangala

Una sfida senza esclusione di colpi quindi tra Juventus e Napoli. E se in campo, il primo match, se lo sono presi i bianconeri battendo gli azzurri a Torino, adesso De Laurentiis vorrebbe prendersi una mezza rivincita anticipando i bianconeri nei colpi da piazzare in questa sessione. Ma Giuntoli il suo lavoro lo sa fare bene e sa altrettanto bene quando è il tempo di inserirsi per spostare gli equilibri.

Sicuramente il fatto che la Juve sia in alto, e pronta a giocarsi lo scudetto fino alla fine (o almeno si spera), avvicina un poco il nazionale belga a Torino. Sempre se i bianconeri siano decisi del colpo e non virino su Saul oppure non decidano di prendere Samardzic adesso, subito. Vedremo. Ma intanto volano gli stracci.