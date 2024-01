“Un nome della società”: Allegri sorpreso dal nuovo mediano

Juventus, arriva il tanto richiesto centrocampista. Allo scoccare delle ultime due settimane di mercato c’è finalmente il nome giusto per i bianconeri.

Il mercato della Juventus potrebbe avere presto uno scossone. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, tra le altre cose, sembrerebbero aver trovato il profilo giusto per il centrocampo bianconero.

La Juventus ha portato a felice conclusione la trattativa riguardante il giovane talento montenegrino, Vasilije Adzic, che sarà in tribuna in occasione della partita Juventus-Sassuolo di martedì sera,

Così come non dovrebbe più presentare problemi quella riguardante il difensore centrale portoghese, Thiago Djalò. Ora la Juventus sembra aver imboccato la direzione che porta al fatidico centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri.

Se sarà la direzione giusta lo scopriremo solo vivendo. Quel che sembra trasparire dalla miriade di voci di mercato è che i dirigenti bianconeri hanno deciso di dirottare le loro attenzioni su un preciso profilo.

Giuntoli, soltanto qualche giorno fa, era stato chiaro in proposito. La Juventus, ha ribadito il direttore tecnico, attende che si presenti l’occasione giusta, sia dal punto di vista economico che tecnico. Senza voler essere troppo precipitosi sembra che la ghiotta l’occasione si sia presentata.

Juventus, arriva il tanto richiesto centrocampista

Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare attorno al nome del possibile centrocampista ‘ideale’ per Allegri. Il giornalista Luca Momblano, sempre addentro alla cose di casa Juventus, a Juventibus ha parlato del nome nuovo per il centrocampo bianconero.

Le sue parole: “Sembrerà strano ma all’orecchio mi arriva che Jordan Henderson non è un nome fatto da Allegri. E’ un nome della società che ha scelto di approfondire seriamente. Non significa che c’è il no di Allegri ma non è sponsorizzato dal mister“.

Jordan Brian Henderson, classe 1990, è il classico giocatore in grado di unire esperienza e qualità. Fino alla passata stagione era un perno del Liverpool di Jurgen Klopp, poi sono arrivati gli arabi ed addio Europa.

E’ lui l centrocampista che Giuntoli e Manna intendono far sbarcare a Torino. L’esperienza araba all’Al Ettifaq non è stata soddisfacente e Henderson vorrebbe tornare a giocare in Europa.

Il nazionale inglese ha caratteristiche simili a quelle di un altro nazionale dei Leoni d’Inghilterra, quel Kalvin Phillips del Manchester City per settimane accostato alla società bianconera.

Allegri preferirebbe. invece, una mezzala in grado anche di fare gol, Lazar Samardzic sarebbe perfetto, anche perché giovane e già perfettamente inserito nella nostra Serie A.

Il nazionale inglese preferirebbe un prestito di 18 mesi, mentre la Juventus lo vorrebbe soltanto fino a giugno. Le parti sarebbero al lavoro per tentare di trovare un punto di accordo. E cosi poterebbe arrivare il centrocampista tanto richiesto.

Rimane da capire da chi sia stato richiesto.