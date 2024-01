Verso Juventus-Sassuolo, le condizioni di Chiesa e Rabiot

By

Verso Juventus-Sassuolo, la sfida che martedì sera chiuderà la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Le ultime.

“Al mercato ci pensano i direttori“, parola di Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese c’è il campo dove studiare la migliore formazione per la sfida che martedì sera porrà di fronte all’Allianz Stadium, con inizio alle ore 20.45, Juventus e Sassuolo.

Non una semplice sfida di campionato quella che aprirà il girone di ritorno dei bianconeri. La stagione fin qui disputata dalla formazione di Allegri può, senza dubbio, definirsi più che positiva. Con un solo momento di buio totale, datato 23 settembre 2023.

Al Mapei Stadium, quel pomeriggio, la Juventus ha incontrato la sua giornata più nera. Dopo le prestazioni, complessivamente positive, delle prime giornate, quel 4-2 finale per gli emiliani ha dato a tanti l’impressione di essere ripiombati nei momenti più difficili della passata stagione.

Dopo quattro mesi si può dire che quel doloroso schiaffo è stato salutare. Da quel momento, infatti, la formazione guidata da Allegri non ha più conosciuto sconfitte. Martedì sera sarà un’altra prova di maturità per la Juventus che potrebbe affrontare i neroverdi di capitan Berardi con una formazione con diverse assenze.

Verso Juventus-Sassuolo, le ultime sui bianconeri

Messa ormai da parte la vittoria contro il Frosinone, che è valsa la semifinale di Coppa Italia, la Juventus riparte in campionato con la volontà di non perdere altri punti nei confronti della capolista Inter.

Perché l’obiettivo è sempre la qualificazione alla prossima Champions League, ma all’interno dello spogliatoio si alzano sempre più le voci che nominano l’innominabile. Allegri spera di avere tutti a disposizione, sapendo già che però dovrà rinunciare a Gatti e McKennie, entrambi squalificati.

Nell’ultimo allenamento dei bianconeri gli sguardi, e le attenzioni, erano solo per Federico Chiesa ed Adrien Rabiot. Assenti in Coppa Italia, Allegri spera di riaverli a disposizione per la gara contro il Sassuolo. Ma quali le loro attuali condizioni?

Adrien Rabiot ha svolto un lavoro differenziato. In casa Juventus, però, aumenta l’ottimismo per un suo eventuale utilizzo martedì sera. Anche Federico Chiesa ha lanciato segnali incoraggianti in vista della sfida di campionato.

Ha lavorato parzialmente con il gruppo, come ci informa ilbianconero.com e per l’attaccante genovese vi è la speranza che possa partire almeno dalla panchina. Perché Juventus-Sassuolo non è soltanto la prima gara del girone di ritorno.