Yildiz fa impazzire la Premier League: doppietta Juventus, futuro già deciso

In questo periodo dell’anno in calciomercato della Juventus e degli altri club di serie A assumere una particolare importanza.

La dirigenza bianconera infatti al lavoro ormai da diverse settimane per far sì che vengano accontentate le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri. Che ha la necessità di accogliere qualche volto nuovo in squadra per poter coltivare il sogno di conquistare quello scudetto che ormai manca da troppi anni a Torino.

Un traguardo che chiaramente non sarà facile raggiungere. Sul campo i bianconeri sono senz’altro un ottimo trampolino di lancio non solo per la zona Champions League ma anche per una eventuale lotta tricolore con l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sembrano avere una rosa più profonde e con maggiori alternative ed è anche per questo motivo che il calciomercato di gennaio per la Juventus sarà fondamentale. Ad ogni modo è logico che i bianconeri guardano a possibili innesti anche per una distanza temporale maggiore.

Juventus, Liverpool e Arsenal all’assalto di Yildiz

Prima di tutto però il club torinese deve cercare di blindare i propri gioielli. E in questo periodo c’è soprattutto un talento puro che si sta mettendo in mostra, vale a dire Yildiz. Allegri ha atteso il momento giusto per lanciare il turco tra i titolari e il baby campioncino sta ripagando la fiducia con gol e prestazioni strepitose.

💣💥❗🇹🇷⚫#Juve❗Liverpool and Arsenal are monitoring the situation of Juventus' 18-year-old Turkish player Kenan Yildiz, but the Serie A club will definitely not sell the Turkish player. https://t.co/RvCawGAess pic.twitter.com/Xxdd5Lm7NX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 13, 2024

Prestazioni che ovviamente non passano inosservate in giro per il mondo. Come conferma il giornalista Ekrem Konur il Liverpool e l’Arsenal stanno seguendo con attenzione il giovane attaccante. Ma non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus non intende prendere in considerazione alcuna offerta per lui, che non sarà ceduto.