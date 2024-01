Antonio Conte trova squadra: ecco il nuovo club

Calciomercato Juventus, Antonio Conte è pronto a ritornare in un grande club: ecco dove andrà l’ex capitano bianconero.

Nell’ambito di un’intervista esclusiva concessa a ‘CaughtOffside’ per la rubrica giornaliera Briefing, l’esperto di notizie di mercato ‘Fabrizio Romano’ ha minimizzato le speculazioni riguardanti un possibile approdo di Antonio Conte al Milan. Romano ha chiarito che, nonostante l’attenzione che la notizia ha suscitato sui social media, al momento non sembra essere una prospettiva immediata per il club rossonero.

“Il legame con il Milan ha attirato una certa attenzione sui social media, ma per ora non è una cosa concreta. Conte non è un nome per questa stagione”, ha dichiarato Romano.

Conte al Milan? “Non a gennaio”

Il giornalista ha sottolineato che questo tipo di voci fanno parte dei piani estivi dei club e che, al momento, è ancora troppo presto per discutere dei progetti del Milan per la finestra di mercato di gennaio. Ha inoltre evidenziato che il futuro di Conte sarà oggetto di decisione intorno a maggio, quindi sarà necessaria pazienza per comprendere quale sarà la sua prossima mossa. Romano ha poi specificato che Conte, noto per essere riluttante ad accettare incarichi a metà stagione, potrebbe prendere una decisione solo dopo aver valutato attentamente le opzioni disponibili.

Il Milan, con la sua storia gloriosa nel calcio europeo, rappresenterebbe un’opportunità allettante per Conte, considerato uno dei migliori allenatori italiani. Il tecnico italiano ha dimostrato in passato di essere capace di conquistare trofei, e la sua presenza potrebbe essere l’ideale per dare una svolta alle sorti del club rossonero, rendendo la prospettiva di un futuro legame tra Conte e il Milan ancora più intrigante per i tifosi e gli appassionati di calcio.