Calciomercato Juventus, accordo con Samardzic: Giuntoli cala il poker

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre ormai manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale.

Gli impegni sul campo si susseguono uno dietro l’altro per la formazione di Massimiliano Allegri. Chiamata a inseguire l’Inter capolista nel campionato di serie A e magari arrivare in fondo alla Coppa Italia. Traguardi che paiono essere alla portata di un gruppo che in questa stagione si sta togliendo delle grandi soddisfazioni. Con il calciomercato che rimane sullo sfondo.

Il lavoro di Giuntoli prosegue a 360 gradi. Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero. Ci saranno delle occasioni golose delle quali approfittare, ma per farlo bisognerà muoversi con anticipo e con determinazione. Gli occhi della dirigenza sono comunque sempre aperti, si va a caccia di occasioni – tra gennaio e la prossima estate – per far sì che si possa creare una Juventus sempre più forte.

Juventus, Samardzic in pole ma per la prossima stagione

Stando agli ultimi rumors di mercato i bianconeri avrebbero già in mano Henderson, mediano inglese ex Liverpool. Ma la “caccia” di Giuntoli potrebbe non fermarsi qui come spiega Tuttosport. Con il ds alle prese con un poker d’assi dal quale pescare la carta giusta.

Saul sarebbe scontento del minutaggio con l’Atletico Madrid ed è pronto a cambiare aria. La Juventus inoltre segue da diverso tempo Konè, 22enne mediano del Borussia Moenchengladbach. Calciatore molto interessante così come lo è Koopmeiners. Sempre più protagonista in serie A con l’Atalanta, è un centrocampista che garantisce anche tanti gol. I bianconeri continuano ad averlo come obiettivo sul taccuino, anche se gli orobici fanno muro. E poi c’è la pista Samardzic, questa sì per l’estate. Sembrava essere ad un passo dal Napoli. Ma se non approderà all’ombra del Vesuvio ecco che Giuntoli potrebbe piazzare il colpo vincente per rinforzare la squadra del prossimo anno, forte dell’accordo già trovato con il calciatore.