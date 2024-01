Inter e Juventus a mani vuote: il ritorno in patria è clamoroso

Il centrocampista ha scelto il nuovo club e potrebbe partire già a gennaio: Inter e Juventus frenano nella corsa al sudamericano

Mancano poco meno di 10 giorni alla chiusura del calciomercato invernale che ha visto concludersi già diverse operazioni in Serie A.

L’Inter ha accolto Tajon Buchanan dal Club Bruges, la Juventus invece sta per ufficializzare Tiago Djalò, difensore portoghese in arrivo dal Lille. Un rinforzo prezioso per la retroguardia di Allegri che però spera anche di avere un nuovo centrocampista. Il tempo stringe e Giuntoli dovrà cercare di restringere il campo. Alcuni nomi sondati dalla dirigenza bianconera si stanno allontanando. Uno su tutti Kalvin Phillips ma non solo. Un nome che negli ultimi tempi ha perso quota ma che rimane un’opzione per la Juventus è quello di Nahitan Nandez.

Juventus e Inter salutano Nandez: ha scelto il Boca Juniors

Come riportato dall’esperto di mercato German Garcia Grova, Nahitan Nandez vorrebbe tornare al Boca Juniors.

Il centrocampista uruguaiano andrà in scadenza col Cagliari il 30 giugno 2024 e potrebbe tornare in Argentina, dove ha già vissuto due stagioni (2017-2019) prima del suo approdo in Italia. Il suo nome è venuto spesso fuori nelle precedenti sessioni di mercato come papabile candidato a vestire la maglia dell’Inter o della Juventus. Alla fine nessuno dei due club ha mai spinto sull’acceleratore per concludere l’operazione.

🚨Nahitan Nandez desea volver a #Boca 👉🏾El 🇺🇾 queda libre el 30/6 y le gustaría volver a ponerse la camiseta de #CABJ. 📌El amor del hincha Xeneize puede pesar en la decisión que tome el futbolista a mitad de año. 📲Cuenta @taticiviello que Román tiene relación. pic.twitter.com/WYAMS1ssDQ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 11, 2024

Il Cagliari in questi anni è riuscito a trattenere Nandez, anche l’anno scorso quando è ripartito dalla Serie B e il centrocampista sudamericano ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia, restando in Sardegna e contribuendo alla promozione della squadra di Claudio Ranieri. Adesso, però, il rischio è che Nandez possa andar via già a gennaio. La certezza è che non rinnoverà il contratto col Cagliari, di conseguenza a giugno si libererebbe a parametro zero. Resta solo da capire se il suo addio verrà anticipato a questa sessione invernale. Inter e Juventus restano sulle tracce di Nandez ma senza particolare pressing. Ad oggi il Boca Juniors sarebbe la destinazione più gradita al giocatore.