Clausola da 120 milioni di euro: bye bye Juventus

La clausola di 120 milioni, a cui, la Juventus non vorrebbe partecipare. Andiamo a scoprire i dettagli dell’operazione.

Il Manchester United è pronto a scatenarsi sul mercato all’inizio di quest’anno nel tentativo di assicurarsi le prestazioni della giovane stella Joao Neves, centrocampista difensivo del Benfica. Neves, che ha appena compiuto 19 anni a settembre, si è affermato come titolare nella squadra portoghese sotto la guida dell’allenatore Roger Schmidt.

Il talentuoso centrocampista ha accumulato 27 presenze in tutte le competizioni e ha recentemente fatto il suo debutto con la nazionale maggiore del Portogallo, contribuendo con tre apparizioni nelle qualificazioni a Euro 2024. Con una clausola rescissoria di 120 milioni di euro (circa 103 milioni di sterline), Neves è considerato uno dei migliori giovani talenti in Europa. Il giocatore sembrava interessare anche alla Juventus che, però, non si potrebbe permettere una cifra del genere.

Clausola di 103 milioni per Neves

La mossa del Manchester United verso Neves è motivata dalla volontà del nuovo acquirente, il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe, di rafforzare la squadra. Ratcliffe, che ha recentemente completato l’acquisizione del 25% delle quote del club per 1,3 miliardi di sterline, è determinato a fare nuove assunzioni significative durante l’anno. Neves, con nove presenze in Champions League e un totale di 47 apparizioni con il Benfica, è noto per la sua abilità nel fermare il gioco avversario e nell’istigare attacchi dalla profondità del campo. Tuttavia, l’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, ha respinto le voci di una possibile cessione durante la finestra di mercato di gennaio, dichiarando che nessun giocatore lascerà il club a metà stagione.

Con Neves sotto contratto fino al 2028, il Manchester United dovrà dimostrare pazienza nel perseguire l’obiettivo di assicurarsi il giovane talento. Nel frattempo, il club ha già intrapreso discussioni con il Benfica per un possibile prestito per Alvaro Carreras Fernandez, terzino sinistro di 20 anni, in attesa di un trasferimento permanente valutato 8,5 milioni di sterline.