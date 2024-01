Dalla Juventus all’Arabia: la “chiusura” è definitiva

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo quando ormai siamo già a gennaio inoltrato.

Questo mese sta scivolando via tra tante partite importanti e le voci di mercato che riguardano la formazione bianconera. Chiesa e compagni sanno benissimo che il traguardo minimo da raggiungere sarà la conquista di un posto nella prossima edizione di Champions League. Fondamentale dal punto di vista sportivo ma soprattutto economico.

Partita dopo partita dunque non dovranno esserci cali di concentrazione da parte di un gruppo che ha dimostrato compattezza e tanta voglia di far sognare i propri supporters. Le speranze di poter lottare per lo scudetto passano però non solo dalle prestazioni in campo, ma anche dai rinforzi che la Juventus riuscirà a garantire al proprio allenatore. Manca sempre meno al gong e Allegri sta aspettando ancora l’arrivo di un nuovo centrocampista che possa garantire alla Juventus delle nuove alternative a livello tattico.

Juventus, Kostic piace in Arabia ma il calciatore non è interessato

Diverse trattative sono in corso per l’arrivo del rinforzo tanto atteso, i prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire chi sarà a vestirsi di bianconero. Nel frattempo però è chiaro che la Juventus lavora anche sulla gestione della sua rosa, tra rinnovi e possibili partenze che potrebbero concretizzarsi a gennaio oppure nella prossima estate.

Uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino è Filip Kostic, il cui rendimento altalenante è sotto la lente d’osservazione da parte dei dirigenti. Se arrivasse un’offerta congrua, potrebbe essere ceduto. Come spiega la Gazzetta dello Sport alcuni club dell’Arabia Saudita, con disponibilità economiche rilevanti, lo stanno seguendo con attenzione. Ma a quanto pare il calciatore non sarebbe interessato a giocare in campionati con minore importanza rispetto a quelli europei. Vedremo se con le sue prestazioni in questo girone di ritorno riuscirà a convincere la Juve sulla sua incedibilità.