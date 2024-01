Vlahovic fatto fuori, nota Juventus: prendono il pupillo di Giuntoli

By

Mercato Chelsea, i Blues guardano ovunque, ma non sembra che intendano gettare lo sguardo in casa Juventus. E’ davvero un vantaggio per i bianconeri?

Va bene la Serie A, che dopo anni sta riproponendo la sempre appassionante sfida tra la Juventus e l’Inter, ma l’appassionato di calcio, appena può, e se può, si sintonizza sui canali che trasmettono le gare della Premier League.

Troppo forte la tentazione per resistere dall’ammirare stadi sempre pieni di pubblico ed entusiasmo. Prati verdi rasati alla perfezione dove le squadre si fronteggiano a velocità inimmaginabili dalle nostre parti, quasi che il nostro campionato si giocasse al rallentatore.

I confronti diretti tra formazioni quali il Manchester City ed il Liverpool, tra il Chelsea e l’Arsenal, solo per citarne un paio che, spesso, traslocano dalla Premier League per trasferirsi, pari pari, in Champions League.

Perché la SuperLega esiste da anni e, ogni anno, diventa più ricca, forte ed inattaccabile. Soltanto il presidente della UEFA, lo sloveno Aleksander Ceferin, non se n’è accorto, o fa semplicemente finta di non accorgersene.

E in tempo di mercato come non volgere lo sguardo ai grandi club inglesi che, anche qui spesso, costruiscono, o distruggono, sogni con le società italiane. Il Chelsea è storicamente l’esempio più lampante.

Anche dopo il ventennio che ha visto a capo del club il magnate russo Roman Abramovic, contraddistinto da numerosi successi, comprese due Champions League, il Chelsea è sempre rimasto un club competitivo e dalle grandi disponibilità economiche.

Gli ultimi anni hanno visto il club londinese puntare su profili di giovani talenti ed è così che il Chelsea intende proseguire. Ha infatti già messo nel mirino il giovane attaccante irlandese, Evan Joe Ferguson, classe 2004. Il nazionale irlandese milita nel Brighton guidato da Roberto De Zerbi.

Il Chelsea è alla ricerca di attaccanti di qualità da girare al tecnico Mauricio Pochettino. Oltre a Ferguson nella lista dei Blues vi è anche un nome familiare dalle parti della Continassa: Victor Boniface.

L’attaccante del Bayer Leverkusen e della nazionale nigeriana, classe 2000, è da tempo nel taccuino personale di Cristiano Giuntoli che lo ritiene una valida alternativa nel caso di cessione di Dusan Vlahovic. Proprio il centravanti bianconero sembra invece scomparso dai radar del Chelsea che soltanto l’estate scorsa lo ha seguito, ed inseguito, a più riprese.

E riguardo il giovane attaccante nigeriano, Victor Boniface, dalla Coppa d’Africa non sono arrivate buone notizie nei giorni scorsi. Infatti l’attaccante del Bayer Leverkusen si è infortunato, procurandosi una lesione agli adduttori che lo terrà fuori fino ad aprile, come ci informa sport.sky.it.