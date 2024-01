Bayern guastafeste: offerta ufficiale e addio Juventus. Forse potrebbe già essere finito il sogno bianconero di portarlo a Torino. Ma chi?

La Juventus ed il suo mercato in continuo divenire. Cosa accadrà nelle prossime settimane è quasi impossibile da prevedere. Ogni giorno si palesano scenari che inducono all’ottimismo riguardo alcune trattative, salvo poi essere spazzati via da aggiornamenti che viaggiano in direzione contraria.

E’ il caso di Luigi Cherubini, centrocampista della Roma, classe 2004, che avrebbe dovuto indossare la maglia bianconera nel contesto dell’operazione di mercato che ha portato a Roma, sponda giallorossa, il difensore centrale olandese della Juventus, classe 2005, Dean Huijsen. Sembra che il suo trasferimento a Torino sia quasi definitivamente sfumato.

Si è, invece, in attesa delle visite mediche di Tiago Djalò, il centrale portoghese, classe 2000, che probabilmente mercoledì sarà al JMedical per l’importante, e decisiva, visita medica che dovrebbe portare poi alla firma del contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

E nell’oscillante mercato ecco che ad una buona nuova può far immediato seguito un’altra di colore opposto. Non sempre, però, l’apparenza equivale alla verità. In questo caso la Juventus spera che sia così altrimenti si mangerebbe le mani per un’occasione andata perduta dopo averla accarezzata amabilmente.

Bayern guastafeste, addio sogni di gloria

Giovani talenti cercasi. I talent scout dei club sono in giro per il mondo, lanterna alla mano, come dei novelli Diogene, alla ricerca di giovanissimi sconosciuti, poco più che ragazzini, capaci di ‘addomesticare’ il pallone con innata maestria.

In Europa, nelle ultime settimane, si parlato molto di un talento serbo, classe 2006. Ne ha parlato anche il giornalista, esperto di mercato, Florian Plettemberg, in un post su X dove ha rivelato che:

“LFC Bayern si è inserito nella corsa per Matija Popovic! Il Bayern lo vuole! Il 18enne talento vuole unirsi al Bayern ora! Il Bayern ha presentato un’offerta ufficiale nelle ultime ore. Gli offrono un contratto a lungo termine. Per lui è prevista la prima squadra a lungo termine“.

Nelle ultime ore anche il Napoli si è fatto sotto per Matija Popovic. Sembra infatti che i partenopei stiano agendo in sinergia con il Frosinone per acquisire le prestazioni del giovane talento e girarlo poi ai gialloblù non avendo caselle libere per un extracomunitario.

L’intrigo internazionale chiamato Matija Popovic.