Bufera contro gli arbitri: UFFICIALE, la Figc apre un fascicolo

La serie A sta per chiudere un altro turno con le ultime partite che sono in calendario in questa giornata.

Dopo il giro di boa si è entrati ormai prepotentemente in questo 2024 nel quale tutte le squadre stanno cercando di ritagliarsi un posto al sole. Ci apprestiamo a vivere una seconda parte di stagione davvero molto intensa.

La Juventus scenderà in campo domani sera per affrontare il Sassuolo in un match molto importante. L’Inter ha portato a casa i tre punti contro il Monza e dunque è scattata in avanti, con i bianconeri che però non intendono assolutamente mollare. Nonostante i tanti problemi di formazione Allegri e i suoi uomini vogliono conquistare un successo che terrebbe aperti i giochi per il tricolore.

Deferimento in arrivo per il patron della Salernitana Iervolino?

Non stanno mancando nel corso delle ultime settimane polemiche legate alle decisioni arbitrali. Nonostante l’ausilio del Var si parla tanto di episodi controversi, non certo un bene per il mondo del calcio. Con diversi club comunque arrabbiati nei confronti della classe arbitrale.

Esempio fulgido è la Salernitana, che è stata beffata dal Napoli in pieno recupero nell’ultimo turno. Sul gol di Rrhamani non sono mancate polemiche per un contatto in area di rigore. Il patron granata Iervolino non è stato certo tenero nelle dichiarazioni. “Non ho parole per l’arbitraggio, chiediamo le dimissioni di Rocchi” sono in sintesi le sue parole. Critiche pesanti nei confronti del designatore che non sono passate inosservate. La procura federale ha aperto un fascicolo per dichiarazioni lesive a carico del presidente campano, che potrebbe esser deferito dinanzi al Tribunale Disciplinare Nazionale.