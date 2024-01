Dalla Juventus al Napoli, clamoroso: lo prendono e lo girano in prestito

Dalla Juventus al Napoli, l’inserimento, il terzo in Italia è davvero clamoroso. Gli azzurri lo prendono e lo girano in prestito

Un terzo inserimento in Serie A. Dopo il primo abboccamento del Milan, quello della Juventus, e infine, secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, quello del Napoli. Insomma, un elemento che a quanto pare fa gola a tutti. Con i bianconeri che hanno avuto un incontro nei giorni scorsi ma che non ha portato alla fumata bianca.

No, non parliamo di Samardzic in questo momento, un giocatore che la Juve ha messo nel mirino tentando lo scippo al Napoli, ma di un elemento come Popovic, svincolato, sul quale le big europee stanno lavorando. Secondo il giornalista di Sky l’ultimo interesse sarebbe proprio quello della squadra che per pochi mesi ancora sarà Campione d’Italia (ah, il ciclo…) che starebbe lavorando su un doppio fronte. E andiamo a vedere quale.

Dalla Juventus al Napoli, gli azzurri su Popovic

Il primo fronte è quello della concorrenza. Sul gioiellino che sembrava del Milan ci potrebbe essere l’inserimento nelle ultime ore da parte del Bayern Monaco e del Porto. Due squadre che quando vedono talenti si accendono. E quindi l’obiettivo dei campani sarebbe quello di anticipare questa concorrenza. E poi? E poi il Napoli lo potrebbe prendere e girarlo immediatamente in prestito, con un club pronto ad accoglierlo.

E questo club ha piazzato diversi affari la scorsa estate proprio con la Juventus. E avrete capito che parliamo del Frosinone. I ciociari, che stasera saranno impegnati sul difficile campo dell’Atalanta e che cercano punti per la salvezza, sono alla finestra per il gioiellino serbo. E la Juve al momento sembra dietro.