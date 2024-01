Esonero UFFICIALE in Serie A: incrocio con la Juventus

Esonero ufficiale in Serie A: paga a caro prezzo l’ultima sconfitta in campionato. E uno dei prossimi incroci è contro la Juventus

Salta un’altra panchina in Serie A, adesso è anche ufficiale. Una notizia che era nell’aria da un poco di tempo e che adesso, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, è stata presa in maniera definitiva. E uno dei prossimi impegni, in programma il prossimo 27 gennaio, è proprio contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

L’Empoli ha preso una decisione: dopo il benservito a Zanetti nello scorso settembre, stessa sorte è toccata ad Andreazzoli. Ufficiale il cambio in panchina dei toscani così come è ufficiale il nuovo allenatore dei toscani. Che ha firmato fino al termine di questa stagione e che in caso di difficile salvezza rimarrà sulla panchina anche il prossimo anno. A guidare l’Empoli sarà Davide Nicola, uno che nel corso della sua carriera ha fatto dei miracoli prima con il Crotone e poi con la Salernitana. Salvezze raggiunte quando tutto sembrava impossibile. E il presidente Corsi ha quindi deciso di affidarsi a lui dopo la legnata contro il Verona, una squadra che sta cedendo i migliori e che potrebbe essere quella maggiormente indiziata per una retrocessione. Come detto nello spazio di due settimane ci sarà l’incrocio con la Juventus. Alla fine di questo mese.