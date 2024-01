Giuntoli non molla Samardzic: scelta la pedina per lo scambio

Giuntoli non molla Samardzic. Si è entrati nelle settimane decisive del mercato invernale ma la società bianconera pensa già alla prossima estate.

La Juventus è alla finestra. Osserva in attesa di conoscere quali reali possibilità possa offrire questa sessione di mercato. L’arrivo del difensore portoghese Tiago Djalò potrebbe rappresentare l’unico, vero acquisto in casa bianconera. In attesa dell’estate.

Il doppio lavoro di Giuntoli, ovvero sistemare i conti e rinforzare l’organico, va avanti con tutte le difficoltà facilmente immaginabili. Difficoltà che si riversano poi in fase di mercato dove occorre muoversi sempre avendo dietro calcolatrice e bilancino.

Anche la prossima sessione estiva non potrà permettere colpi da 50 o 100 milioni di euro, a meno che non siano compensati da cessioni di pari valore. Ecco quindi il dubbio che assale la dirigenza bianconera: vale la pena investire a metà stagione su un profilo a basso costo?

L’organico bianconero sta rispondendo infatti come meglio non si potrebbe, pur non godendo della qualità, né della quantità, della rosa dell’Inter. Rimanere così fino al termine della stagione potrebbe anche bastare per centrare l’obiettivo Champions League.

Poi, però, occorre pensare alla prossima stagione, ad una rosa che andrà migliorata qualitativamente ed allora si ripensa a vecchi obiettivi.

Giuntoli non molla Samardzic

Se non sarà a gennaio, sarà giugno il momento in cui gli uomini mercato della Juventus, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, dovranno ridisegnare la Juventus. A cominciare dal centrocampo.

Per la mediana della Juventus che verrà uno dei nomi che da tempo più intriga i due dirigenti bianconeri è quello di Lazar Samardzic, il nazionale serbo classe 2002, tanto talentuoso quanto complicato da inseguire ed acquisire.

All’inizio l’Inter, poi il Napoli hanno avuto difficoltà, diverse, per portare a felice conclusione la trattativa intrapresa. La figura del padre del centrocampista serbo sembra ricoprire un ruolo centrale.

Il quotidiano romano, Il Messaggero, informa riguardo le ultime novità su Samardzic. Giuntoli e Manna continuano a tessere la tela in stretta collaborazione con il padre del giovane. Intenzione della società bianconera è di bloccare il giocatore per giugno.

Per l’Udinese Juventus e Napoli pari sono, così come la richiesta economica è sempre la medesima: 25 milioni di euro. Nell’ipotetica trattativa tra Juventus ed Udinese potrebbe rientrare il centrocampista bianconero, Hans Nicolussi Caviglia, profilo gradito ai friulani.