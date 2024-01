Nuovo centrocampista Juventus: Allegri ha detto basta

Calciomercato Juventus, si parla in maniera insistente del nuovo centrocampista per i bianconeri. Ma Allegri ha detto basta. Ecco la reazione

Un centrocampista deve arrivare. O almeno questo si spera, viste le defezioni pesanti che ha dovuto fronteggiare Massimiliano Allegri in questa stagione. E la Juve, come sappiamo, è alla ricerca di quell’elemento che possa dare una mano da qui alla fine dell’annata. Per rimanere al passo con l’Inter e per cercare di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League.

Di nomi ne sono usciti parecchi in questo periodo. Troppi forse. E chissà quanto c’è stato di vero in tutto questo. La cosa certa è che al momento non è arrivato nessuno e dall’apertura del calciomercato sono già passati 15 giorni. Ma arriverà, e ne siamo certi. Intanto si parla anche di questo momento di stop della Juventus: nel senso, tutti si aspettavano visto che la situazione si conosce da un poco di tempo, che quell’innesto fosse già dentro la Continassa. Ma a spiegare il perché ancora non si veda nessun volto nuovo ci ha pensato il giornalista Franco Ordine che ha parlato a Juventibus.

Allegri ha preso questa decisione

“Allegri ha in testa l’idea – ha detto Ordine – che non bisogna modificare un giocattolo che sta funzionando. Io penso che possa entrare qualcuno che però sa che entra in un club dove tutto al momento va a meraviglia. E serve anche uno in forma che non ha nessun bisogno di periodo di ambientamento. E soprattutto che ha giocato fino al momento. Per come vedo ragionare questo Samardzic e il suo entourage – ha concluso – mi terrei lontano, punterei su uno della Premier League”.

Queste le parole di Ordine, che forse spiegano il perché la Juventus non voglia puntare tutto adesso sul giocatore dell’Udinese. Forte sì, ma che forse dovrebbe farsi consigliare meglio.