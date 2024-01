Telenovela finita e addio Juventus: non lo vendono più

Telenovela finita e addio Juventus, il club non ha intenzione di privarsene: l’affare potrebbe complicarsi.

Difesa e centrocampo. Sono i due reparti che Cristiano Giuntoli, nei prossimi 15 giorni, farà di tutto per rinforzare. E per offrire a Massimiliano Allegri nuove alternative.

Forze fresche sono indispensabili per garantire al tecnico originario di Livorno un ventaglio di scelte più ampio rispetto a quello attuale. Soprattutto per quanto riguarda la zona nevralgica del campo, orfano ormai sin da inizio stagione di Paul Pogba e Nicolò Fagioli: il francese è attualmente sospeso per la vicenda del doping, il centrocampista cresciuto nelle giovanili bianconere deve invece scontare una lunga squalifica per il caso scommesse. Ecco perché, dopo aver sistemato la difesa con l’arrivo – ormai praticamente certo (a meno di novità dell’ultim’ora) – del centrale portoghese Djalò, la Juventus è sulla tracce di un centrocampista. Qualcuno che vanti una certa esperienza internazionale e soprattutto che sia in grado di ricoprire più ruoli, ma anche determinante in entrambe le fasi di gioco.

L’ultima idea di Giuntoli è Jordan Henderson, ex colonna del Liverpool che la scorsa estate ha lasciato i Reds accettando la proposta dei sauditi dell’Al-Ettifaq di Steven Gerrard.

Nonostante gli ingaggi faraonici – Henderson in Arabia Saudita percepisce uno stipendio di circa 20 milioni a stagione – numerosi calciatori che hanno militato in Europa e che in estate si sono fatti ingolosire dalle cifre senza senso degli sceicchi si stanno rendendo conto che la Saudi Pro League non è la “terra promessa”. E molti di loro, a quanto pare, starebbero facendo carte false per tornare nel Vecchio Continente.

Henderson rientrerebbe in quest’ultima categoria, motivo per cui la Juve ha attivato in poco tempo i suoi radar. L’affare, tuttavia, come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs non è così scontato. Per l’ex Liverpool, sulle cui tracce ci sarebbero anche altre squadre (Ajax, Bayer Leverkusen e Newcastle), l’Al-Ettifaq non ha ancora ricevuto alcuna offerta e non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti.