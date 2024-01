Vlahovic come Chiesa: terremoto Juve alla vigilia del Sassuolo

Vlahovic come Chiesa: notizia che potrebbe portare a un addio clamoroso nel corso dei prossimi mesi. Terremoto prima del Sassuolo

Domani sera la Juve scenderà in campo contro il Sassuolo nell’ultima gara di questo turno di campionato. I bianconeri hanno come obiettivo quello di avvicinare l’Inter e allungare ancora sul quarto posto, visto che dietro ci sono squadre che ancora non hanno ingranato la marcia giusta.

Oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato di Chiesa e di Rabiot: entrambi disponibili. E se il centrocampista francese è sicuro di una maglia da titolare, dubbi ce ne stanno invece per Chiesa soprattutto per l’esplosione ormai accertata da Yildiz. Ed è proprio il giovane turco che potrebbe mettere a rischio il futuro dell’attaccante dentro la Juventus, almeno stando a quanto dichiarato dal giornalista Paolo Bargiggia che è intervenuto a TVPLAY.

Chiesa sul mercato, così come Vlahovic

“Kean? Deve decidere lui dove andare in prestito. Lui preferisce restare in Italia, la sua scelta sarà tra il Monza e la Fiorentina. L’esplosione di Yildiz potrebbe portare alla cessione di Chiesa? Sì, la Juve ha messo Chiesa sul mercato, così come Vlahovic, già l’anno scorso. Nel team bianconero non c’è nessun calciatore incedibile, soprattutto quelli con un ingaggio alto. Yildiz, invece, resterà sicuramente almeno per un altra stagione”.

Queste le parole dell’ex inviato di Mediaset che ha incentrato la sua carriera sulle notizie di calciomercato. E allora ecco che la prossima estate ci potrebbe essere un addio clamoroso, quello di Federico. Nessuno dentro la Juve può essere sicuro del posto.