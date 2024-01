Juventus, è l’alba di una nuova idea: un angelo biondo per la mediana

Nuovo angelo biondo per la mediana della Juventus: Giuntoli pesca il primo gioiello per la Juventus

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dell’interesse della Juventus per diversi giovani talenti che potrebbero entrare in pianta stabile nel radar di Giuntoli e Manna.

Uno dei nomi più recenti sondati dal club bianconero è quello di Inaki Gonzalez, classe 2004 del Las Palmas, fresco di esordio in Liga Spagnola. Naturalmente rimangono in lista anche i vari Khephren Thuram, Manu Koné, Joao Neves, giocatori altrettanto giovani ma con un’esperienza già superiore sia nei rispettivi campionati che a livello internazionale.

Juventus, assalto al gioiello svedese Lucas Bergvall

Come riportato dal giornalista Marco Conterio, la Juventus sta lavorando per un altro giovanissimo talento del calcio europeo. Si tratta di Lucas Bergvall, nome che era venuto fuori già di recente in ottica Juve come possibile investimento per il futuro.

⚪⚫ 🇸🇪 La #Juventus guarda al futuro e sta lavorando in questi giorni per il centrocampista 2006 Lucas Bergvall del #Djurgarden, già convocato in Nazionale svedese pic.twitter.com/Nv9X0sJ9Zt — Marco Conterio (@marcoconterio) January 15, 2024

Si tratta del centrocampista classe 2006 del Djurgarden, già convocato in Nazionale svedese. A soli 17 anni è già una promessa del calcio svedese e presto potrebbe arrivare già il primo grande passo della sua carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Bergvall (@lucasbergvall)

Gioca come mediano o centrocampista centrale e si è fatto notare non solo nel campionato svedese (già 25 presenze all’attivo) ma anche in Conference League con il Djurgarden, club a cui è legato fino a giugno 2025. Qualora la Juventus dovesse portarlo a Torino, è probabile che inizialmente possa essere inserito nella Next Gen per crescere con maggiore tranquillità e con maggiore spazio. Questo gli permetterebbe di giocare in un campionato molto competitivo come la Serie C e di ambientarsi al calcio italiano.