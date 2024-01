Calciomercato Juventus, ufficialità slittata: incastro e doppio colpo

Calciomercato Juventus, slitta l’ufficialità dell’affare e di conseguenza anche l’incastro e il doppio colpo. Ecco le ultime novità

L’uscita era inizialmente prevista per oggi. Ma l’ufficialità arriverà nella giornata di domani e questo, ovviamente, fa cambiare i programmi che la Juventus aveva in mente. Nulla di insuperabile, ormai le cose sono fatte. Ma per leggere il comunicato c’è ancora un poco da attendere, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio.

Allora, partiamo dalla prima cosa: Ranocchia ormai è un giocatore del Palermo ma solamente domani i rosanero dovrebbero ufficialmente annunciarlo. Inizialmente era tutto previsto per la giornata di oggi, ma i tempi si sono dilatati. Niente blocca però l’arrivo di Djalò a Torino: l’esterno portoghese preso dai bianconeri con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del proprio contratto.

Calciomercato Juventus, ecco quando arriva Djalò

Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima è previsto a Torino l’arrivo di Djalò, che dopo Adzic è il secondo acquisto della Juventus in questa sessione di mercato. La sensazione è che i bianconeri non si fermeranno qui, visto che Allegri è ancora in attesa di quel centrocampista che gli serve, assolutamente, per cercare di rimanere agganciato all’Inter fino al termine della stagione. E Giuntoli sta cercando di fare di tutto per riuscire in questo intento.

In ogni caso su questa operazione non ci sono dubbi. Ranocchia, rientrato dal prestito all’Empoli è virtualmente (ma ancora per poco) un giocatore dei rosanero. E nel momento il tutto sarà ufficiale anche la Juventus potrà dare un’accelerata alle proprie operazioni in entrata.