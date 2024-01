Da Playboy allo Stadium: la tifosa della Juve fa impazzire il web

La Juve ha una tifosa d’eccezione: ha posato per Playboy e nessuna squadra può vantarsi di avere una supporter tanto sexy.

Le curve prosperose, il portamento fiero, gli occhi neri come la pece. Soraia Di Fazio è la classica bellezza mediterranea, il tipo di donna che rappresenta nel migliore dei modi, in giro per il mondo, il fascino tipicamente italiano. Una portacolori come poche ce ne sono, in definitiva.

Non è solo bella, però. E non dovremmo limitarci a dire di lei, perché sarebbe sbagliato e riduttivo, che è una content creator. Ha un bel seguito, vantando lei 150mila follower, ma la verità è che è molto più di questo. La splendida Soraia, di origini siciliane, lavora come modella ed è anche apparsa – se state pensando che l’avete vista da qualche parte non vi sbagliate – in diverse fiction. Ha partecipato a L’onore e il rispetto 3, a Il peccato e la vergogna e ha avuto un a parte nel film Studio Illegale.

Le piace stare davanti alla macchina da prese, insomma, ma non disdegna i servizi fotografici. Tant’è che, in passato, ha posato per magazine internazionali come FHM e Playboy ed è anche stata protagonista, nel 2018, della testata Be! Magazine. Ha un curriculum estremamente ampio e variegato, insomma, eppure, il che vi stupirà, le informazioni che vale la pena snocciolare non sono ancora finite.

Sexy e bianconera: che curve la tifosa della Juve

Manca ancora, infatti, la cosa più importante. La chiusura del cerchio, se vogliamo. Soraia Di Fazio è una tifosissima bianconera ed è proprio grazie alla sua passione per la Juventus che ha iniziato ad avere un grande seguito sui social network.

Pronosticò, come ricorderanno gli appassionati, il primo scudetto vinto dalla Vecchia Signora sotto la guida di Antonio Conte, motivo per il quale in tanti hanno pensato che fosse una sorta di talismano per la compagine bianconera.

E quante altre squadre, diciamoci la verità, possono vantarsi di avere come portafortuna una bellezza mozzafiato così? Nessuna. Appunto.