Giuntoli scioglie le riserve, valore aggiunto Juve: il centrocampista svelato in diretta

Giuntoli scioglie tutte le riserve: il centrocampista in bianconero arriverà e sarà un valore aggiunto per la rosa di Massimiliano Allegri. Le ultime

Un centrocampista. La Juve lo prenderà. Di dubbi ce ne stanno pochi, oggettivamente. Anche se fino al momento nessun volto nuovo in quella zona del campo si è visto dalle parti della Continassa. E il tempo stringe, anche se Giuntoli non sembra avere nessuna fretta in attesa dell’occasione giusta. Non si vuole prendere tanto per prendere.

Di nomi ne sono spuntati tanti nel corso di questi mesi, troppi. E Giuntoli dal proprio canto non ha mai dato nessuna indicazione. Tant’è che adesso il nome circola di meno, ma rimane il fatto: Allegri in questa sessione di mercato il centrocampista lo avrà. Almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano, che ha parlato come al solito durante la solita diretta Twitch Juventibus.

Calciomercato Juventus, arriva il centrocampista

“La Juve farà un centrocampista in questa sessione, con l’idea che sia un’aggiunta e non un riempitivo. Non farà, però, un grosso investimento. Ad un certo punto abbiamo pensato servisse soltanto un riempitivo ma non è così. Giuntoli sta cercando di farsi trovare pronto, anche quando si è inserito per Ederson“. Questo ha detto Momblano, tenendo in vita anche l’ipotesi dell’arrivo dell’atalantino.

Difficile che Gasperini se ne possa privare adesso, anche perché il costo è importante e la Juve in questo momento non ha la forza economica per riuscire a prendere un elemento del genere. Magari si potrebbe intavolare un’operazione in prestito, ma non è questo il caso. Insomma, uno arriverà. Adesso bisogna capire chi.